В Качканаре женщину осудили за нападение на полицейского

По решению суда женщина должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре осудили 38-летнюю женщину, которая трудится охранником в одном из частных предприятий. Летом этого года она напала на полицейского, после чего ее признали виновной по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Специалисты следственного комитета собрали достаточно доказательств.

- Установлено, что днем 16 августа этого года подсудимая распивала пиво в общественном месте – на скамейке у дома по улице Свердлова в Качканаре. За этим занятием ее заметил наряд патрульно-постовой службы. Сотрудник ППСП подошел к гражданке, представился и разъяснил ей суть совершенного ею административного правонарушения, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Женщине предложили проехать до отделения, чтобы составить протокол. Однако она, будучи нетрезвой, повела себя агрессивно и ударила стража порядка. По решению суда она должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.