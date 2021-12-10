В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из «Свободы» эвакуировали людей

Угрозы жизни людей не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из здания «Свободы Концерт Холл» эвакуировали людей. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердила арт-директор площадки Дарья.

- Поступила информация, что офис рядом с нами заминирован, соответственно всех людей, которые находились в «Свободе» пришлось эвакуировать. Приезжала полиция, сейчас уже все хорошо, - рассказала Дарья.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что угрозы жизни людей не было.

Напомним, что на ЖБИ ночью произошел пожар в девятиэтажном доме на Сиреневом бульваре. Вспыхнула квартира на последнем этаже дома. Жильцам подъезда пришлось покинуть свои квартиры. Всего из здания эвакуировались 10 человек. Они вышли на улицу до прибытия пожарно-спасательных подразделений.