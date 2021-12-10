В окрестностях Екатеринбурга вновь заметили торфяной пожар

Экологические активисты рассказали, что заметили возгорание в районе Палкинских каменных палаток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В окрестностях Екатеринбурга вновь разгорается лесной пожар, несмотря на выпавший снег и минусовую температуру. Экологические активисты рассказали, что заметили возгорание в районе Палкинских каменных палаток, куда они ездили на прогулку. По их словам, его площадь составляет примерно треть гектара.

- Причем в этом месте пожаров этим летом не было. Поехали подышать свежим воздухом, а надышались гарью. О происшествии мы сразу же сообщили в МЧС и в региональную Диспетчерскую службу Авиалесоохраны. Насколько я понял, до моего звонка об этом никто не знал, - рассказывает очевидец в группе Вконтакте «Экодозор».

Активисты рассказали, что насчитали примерно шесть очагов возгорания, которые медленно, но верно распространяются дальше в живой лес. Горит лесная подстилка, при этом они заметили, что это торфяной пожар, который потушить достаточно сложно из-за его глубины возникновения.