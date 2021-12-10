В Екатеринбург прибудет сказочный поезд Деда Мороза

Главным гостем будет Дед Мороз Фото: Свердловская железная дорога

В Екатеринбург 13 декабря в 9:00 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Как сообщает Свердловская ЖД, в составе праздничного локомотива прибудет несколько оформленных вагонов.

- Часть из них открыта для свободного посещения: ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера, - рассказали в СвЖД.

На перроне до 18:00 пройдет бесплатная развлекательная программа, где главным гостем будет Дед Мороз, который поздравит свердловчан с наступающим Новым Годом и поиграет с детьми. На платформе также будет организована ярмарка.

Желающие смогут попасть в поезд и на перрон только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или QR-кода и документа, удостоверяющего личность.