Евгений Куйвашев объяснил, почему «ЭКСПО» не перепрофилируют в ковидный госпиталь

К Евгению Куйвашеву обратилась подписчица, которая попросила открыть для плановой помощи роддом больницы № 40, а всех пациентов перевести в «ЭКСПО» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, почему МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» снова не перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. К Евгению Куйвашеву обратилась подписчица, которая попросила открыть для плановой помощи роддом больницы № 40, а всех пациентов перевести в «ЭКСПО».

- Давайте по порядку. МВЦ «ЭКСПО» может использоваться как резервный госпиталь, например» в случае ЧП. Сейчас же у нас в регионе мощностей для лечения больных коронавирусом хватает, и необходимости в развертывании этого модуля просто нет, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом глава региона добавил, что госпиталь в роддоме необходим только из-за того, что беременные также подвержены риску заразиться COVID-19, поэтому им необходима специализированная помощь, ведь в данном случае речь идет о жизни и здоровье как будущей мамы, так и ребенка.