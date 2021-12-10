В Нижнем Тагиле заключенному хотели передать сразу 40 пачек сигарет без акцизных марок

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнетагильской колонии № 12 заключенному пытались передать нелегальную посылку из Каменска-Уральского, в которой находилось 40 пачек сигарет без акцизных марок. Известно, что арестант отбывает срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Незаконный груз сразу же был изъят.

- В действиях гражданки, отправившей посылку, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Полиция проводит проверку по данному факту. Ранее стало известно, что в исправительной колонии № 5 заключенному пытались передать партию телефонов, наркотиков и спиртных напитков. Запрещенный груз приехал на территорию тюрьмы на грузовике. Однако сотрудники получили оперативную информацию и досмотрели «КамАЗ» при въезде за ворота.