Екатеринбуржцы пожаловались на огромные очереди в детской больнице Академического

Большое количество очередей в разных районах Екатеринбурга объясняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из больниц Академического района на Павла Шаманова горожане пожаловались на огромные очереди, которые скопились в коридорах медицинских учреждений. Чтобы отправить ребенка на прием, родителям приходится сидеть по несколько часов в ожидании. В региональном минздраве ситуацию объясняют достаточно просто.

- Большое количество очередей в разных районах Екатеринбурга объясняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Мы делаем все возможное, в том числе привлекаем дополнительные кадры, чтобы облегчить ситуацию, - объясняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге детские поликлиники временно остановили прием здоровых детей в поликлиниках из-за сезонного роста заболевших детей ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора, порог заболеваемости превышен в несколько раз, и большая часть случаев приходится именно на детей.