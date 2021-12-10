В Екатеринбурге двое парней вынесли из магазина технику на полмиллиона рублей

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двое парней 18 и 24 лет вынесли из магазина техники и электроники гаджеты почти на полмиллиона рублей. 6 декабря в полицию обратился управляющий торгового павильона и рассказал, что ночью неизвестные сломали входную дверь и отключили сигнализацию.

- Они проникли в помещение салона и похитили гаджеты, наушники и фитнес-браслеты на сумму порядка 460 тысяч рублей. По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Через два дня личности предполагаемых похитителей установили. Один из них оказался работником данного салона. Задержанные не стали отпираться и признались в содеянном. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.