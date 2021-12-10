Все поликлиники Екатеринбурга приостановили прием здоровых детей

Согласно данным Роспотребнадзора, порог заболеваемости превышен в несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге детские поликлиники временно остановили прием здоровых детей в поликлиниках из-за сезонного роста заболевших детей ОРВИ и гриппом. Согласно данным Роспотребнадзора, порог заболеваемости превышен в несколько раз, и большая часть случаев приходится именно на детей.

- Детские медучреждения Екатеринбурга принимают решение о переводе поликлиник в особый режим работы. Для эффективного оказания медицинской помощи заболевшим детям, в детских больницах города увеличено число специалистов, - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Также специалисты рассказали, что патронажи к новорожденным и детям раннего возраста будут осуществляться на дому. Принимаемые меры помогут стабилизировать ситуацию с ростом и распространением сезонных респираторных заболеваний среди детей Екатеринбурга. При нормализации ситуации детские поликлиники вернутся к работе в обычном режиме.