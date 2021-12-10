Сеть «Магнит» на Урале задолжала 2,8 млн рублей за вывоз мусора

До подачи иска выносилось несколько судебных приказов, но ответчик не согласился с ними Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сеть магазинов «Магнит» задолжала компании «Рифей» 2,8 миллиона рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Региональный оператор обратился в свердловский Арбитражный суд. Дело завели 30 ноября. А заседание назначили на 17 января 2022 года.

- Это обычная юридическая практика. Взыскивается задолженность по оплате за коммунальную услугу, - рассказали в «Рифее».

Там отметили, что до подачи иска к АО «Тандер», которому принадлежит сеть магазинов, выносилось несколько судебных приказов. Однако ответчик не согласился с ними.

Также в «Рифее» рассказали, что еще одним должником за уборку мусора является администрация Горноуральского городского округа.

Ранее в Екатеринбурге приставы взыскали с владельца ТЦ «Аида» 16,6 миллионов рублей, которые он задолжал за вывоз мусора. Деньги сняли у предпринимателя с банковской карты. При этом это не единственный в городе ТЦ с крупными долгами за вывоз коммунальных отходов. Более 2,6 миллионов рублей должны торговые центры «Краснолесье» и «Юла».

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