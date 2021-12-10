В Ревде главой города снова стала женщина

Фото: информационное агентство "Ревда-Инфо"

В Ревде, что находится в Свердловской области, 10 декабря на заседании городской думы выбрали нового мэра. Главой города стала Татьяна Клепикова, которая была заместителем администрации по вопросам экономики. За нее проголосовали 11 депутатов. Прямую трансляцию вело информационное агентство «Ревда-Инфо».

Известно, что на пост главы Ревды претендовали четыре кандидата: директор «Уралгазниксер АГЗС Ревда» Антон Золин, замглавы Ревды Татьяна Клепикова, директор управления городским хозяйством Андрей Фалько и владелец ЕТК Алексей Тихомиров.

Ранее стало известно, что экс-глава Ревды Ирина Тейшева решила покинуть должность после истечения срока полномочий и перешла на другую работу. Тейшева заняла пост главы уральского города Ревда в 2016 году, а до этого несколько лет трудилась заместителем мэра города по финансовым вопросам.