В Нижнем Тагиле к 300-летнему юбилею появится книга-альбом об истории города

Фото: пресас-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле к 300-летнему юбилею в 2022 году появится книга-альбом, в которой отразят главные достижения уральского города. По словам мэра Владислава Пинаева, эта работа станет подарком с памятной дате и осязаемым подтверждением причастности каждого жителя к истории населенного пункта.

- Над подготовкой издания работает редакционная коллегия, в которую вошли сотрудники тагильских музеев и архивов, фотографы и дизайнеры. Перед ними стоит непростая задача - собрать в одной книге самые значимые факты из истории города, - сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.

По задумке альбом будет составлен из 11 тематических глав, их история начинается с 1722 года и заканчивается нашими днями. Она будет содержать фотографии, архивные данные о зарождении на Урале металлургической империи Демидовых, отразит роль Нижнего Тагила в Великой Отечественной войне и других значимых событиях. Макет издания подготовят к концу декабря.