На перевал Дятлова из-за аномального количества снега не смогли пробиться две группы путешественников

Экспедиция КП и Первого канала на перевал Дятлова в 2014 году. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Печально известный перевал Дятлова, где зимой 1959 года погибла группа из девяти туристов, оказался отрезан от «большой земли». Из-за аномально большого количества снега к нему не смогли проехать на снегоходах две группы путешественников.

- Уже вторая группа в этом году не смогла пробиться на перевал Дятлова. Слишком много снега. Аномально много снега! - сообщается в группе Снегоходные гиды Урала социальной сети Вконтакте. – Снег, который валил не переставая почти две недели, окружил загадочный Уральский перевал толстым слоем непроходимого снега. Старожилы говорят, таких снегопадов не было в это время года уже лет 7.

По словам организаторов поездки, из-за большого количества снега, снегоход начинает «зарываться» в него при подъемах в гору.

- В итоге снегоход подвисает в воздухе на подножках, а гусянка не находя опоры в пушистом снеге бешено молотит в пустоте, - пишут организаторы поездок. – Приходится оттаптывать снегоход вокруг, чтобы снять его с подвешенного состояния и накатывать этим же снегоходом более менее твердую основу.