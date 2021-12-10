В Екатеринбурге женщина похитила почти 10 миллионов под видом продажи турпутевок

По решению суда она проведет в колонии общего режима шесть лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили женщину, которая похитила почти 10 миллионов рублей под видом продажи туристических путевок. Жительницу Лесного признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, от ее действий пострадали 108 человек.

- Установлено, что она, являясь индивидуальным предпринимателем, на территории ЗАТО Лесной октября 2009 года осуществляла деятельность по продаже жителям города турпутевок, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С октября 2018 года по август 2019 года она решила подзаработать незаконным способом. Она брала со своих клиентов оплату, но их отдых организовывать не спешила, а позже и вовсе скрылась с деньгами. По решению суда она проведет в колонии общего режима шесть лет.