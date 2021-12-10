Прокуратура потребовала снести недострой у Белого дома в Екатеринбурге

Прокуратура считает, что здание может обрушиться и навредить горожанам. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Прокуратура подала в суд иск, в котором требует снести недостроенное здание на площади Октябрьская, 5. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в надзорном ведомстве Свердловской области.

- В связи с неисполнением решения от 08.12.2020 о консервации объекта незавершенного строительства, неоднократными обращениями граждан, неисполнением предписаний органов контроля, угрозой жизни и здоровью граждан, возможном обрушении здания, прокуратурой Верх-Исктского района 25.10.2021 в суд предъявлено исковое заявление о демонтаже данного здания, - сообщили в прокуратуре.

Речь идет о недострое на Октябрьской площади, где хотели построить 10-этажный деловой центр. В картотеке Верх-Исетского суда сказано, что истцом выступает прокурор района, а ответчиком бывший депутат Гордумы Олег Хабибуллин. В качестве третьего лица указан департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Заседание пройдет 13 декабря.

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