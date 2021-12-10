Свердловский омбудсмен призвала добавить в УК РФ статью о пытках

Она отметила, что в 2021 году в свердловских колониях не было зафиксировано инцидентов, связанных с пытками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уголовном кодексе и других правовых документах должна появиться статья о пытках в местах лишения свободы. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Она рассказала о состоявшейся встрече с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Мерзлякова в том числе обсудила с ним проблему пыток в исправительных колониях в России.

- Мы считаем, что не нужно бояться упоминания слова «пытка» в нашем уголовном кодексе и других законодательных документах. Нам хочется, чтобы этого не было, но это есть. И когда просто «превышение полномочий», это звучит иначе, - объяснила свою позицию омбудсмен.

Она отметила, что в 2021 году в свердловских колониях не было зафиксировано инцидентов, связанных с пытками. Также Мерзлякова подчеркнула, что уральский Следственный комитет достаточно жестко реагирует на такие случаи.

- Самое главное – найти общий язык и с администрацией и с теми, кто находится в местах лишения свободы, - заключила омбудсмен.

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