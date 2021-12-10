На Доме офицеров скульптуру солдата лишили головы

Скульптуры реставрируют и вернут на место Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обратили внимание, что на Доме офицеров на Первомайской, 27, скульптуру солдата лишили головы. Горожане предположили, что рабочие, которых заметили за ремонтом фасада здания, случайно сломали ее, но как выяснилось, это не так.

- В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада здания Дома офицеров ЦВО. Проводится частичный демонтаж скульптурной группы на главном фронтоне здания для реставрации, после чего все элементы будут возвращены на место, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Доме офицеров.

Также там отметили, что работы ведутся ускоренными темпами и в ближайшее время будут завершены. Отметим, что ремонт фасада здания начался примерно месяц назад.