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Общество10 декабря 2021 10:44

Екатеринбург и Нижний Тагил дополнительно получат 150 миллионов рублей на ремонт дорог

Деньги выделят из федерального бюджета
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Деньги выделят из федерального бюджета на оплату работ, которые выполнены с опережением графиков

Деньги выделят из федерального бюджета на оплату работ, которые выполнены с опережением графиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Нижний Тагил дополнительно получат 150 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом во время заседания правительства региона объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Деньги выделят из федерального бюджета на оплату работ, которые выполнены с опережением графиков.

- В столице Урала таковым стал ремонт развязки улицы Луганской с Объездной дорогой. Этот путепровод - важный для города объект, связывающий уличную сеть с аэропортом Кольцово и ключевыми выездами из мегаполиса. Кроме того, он является частью гостевого маршрута, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что деньги будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Екатеринбурге в 2021 году его реализация позволила отремонтировать 20 участков магистралей протяженностью 23,1 километра и обновить 39 светофоров.