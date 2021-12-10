В Екатеринбурге началось голосование по третьему списку домов на Эльмаше, попавших под реновацию

Всего в программу Комплексного развития территории попали 43 двухэтажных дома на Уралмаше и Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители домов на Уралмаше и Эльмаше, попавших в программу Комплексного развития территории (КРТ), продолжают голосовать. Им нужно определить, хотят ли они, чтобы их дом расселили по этой программе, или же нет. Нужно согласие 2/3 собственников. Чиновники от городской администрации встречаются с ними, объясняют, как будет проходить расселение, если они они согласятся. Собственникам выдают бланки и в течение нескольких дней они должны заполнить их, указав, за они, или против.

Сегодня, 10 декабря, голосование началось на третьем участке, который планируется под расселение и застройку. Речь идет о старых жилых домах на Эльмаше в квадрате улиц Энтузиастов – Донская – Баумана – Шефская.

- Процесс проведения собраний на всех площадках должен завершиться к 29 декабря 2021 года – последнее собрание состоится 22 декабря, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Дома, которые попали в программу Комплексного развития территории. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Всего пока в программу КРТ входит 43 двухэтажных дома на трех участках на Уралмаше и Эльмаше. Они были построены для рабочих заводов в 40-х и 50-х годах прошлого века.

Ранее в мэрии уточняли, что расселением домов, которые войдут в программу, будет заниматься застройщик, который победит в аукционе на право осваивать территорию. Аукцион может пройти уже следующей весной. До этого момента даже те дома, которые согласятся на расселение, смогут передумать и выйти из программы КРТ.

- Подсчет голосов по итогам проведенных общих собраний должен завершиться в марте, после чего будет проведен аукцион, - объяснили в администрации города. - Стоит отметить, что условия, предусмотренные законом по КРТ, гораздо выгоднее для граждан и направлены на улучшение жилищных условий. В первую очередь тем, что собственники комнат в коммунальной квартире получают за нее отдельную квартиру. Наниматели смогут в дальнейшем приватизировать полученное жилье и стать собственниками. Не говоря уже о собственниках, которые получают квартиру с количеством комнат и жилой площадью не менее которой они имеют.