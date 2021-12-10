В УГМК рассказали, когда начнут строительство многофункционального комплекса у облправительства

Фото: рендеры проекта/предоставлено «УГМК Застройщик»

Стало известно, когда начнется строительство многофункционального комплекса на месте снесенного десятиэтажного недостроя у облправительства.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «УГМК Застройщик» сейчас сданы документы на получение разрешения на стройку. В декабре компания планирует получить его и начать работы. Возвести многофункциональный центр площадью больше 30 тысяч «квадратов» планируют за два года. В нем помимо прочего будет многоуровневый паркинг, а на прилегающей территории разобьют сквер.

Фото: рендеры проекта/предоставлено «УГМК Застройщик»

Напомним, здание, которое было на месте будущего многофункционально комплекса, строили с 1993 по 2006 годы, после чего, из-за нехватки финансирования, работы заморозили. Судьбу недостроя решали на суде, так как часть его принадлежит бывшему депутату городской думы Олегу Хабибуллину.