Профессионалы сферы туризма и гостеприимства Свердловской области приняли участие в бесплатных вебинарах

Центр развития туризма Свердловской области провел серию бесплатных вебинаров, направленных на продвижение туристских продуктов региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятиях приняли участие более 100 специалистов туриндустрии Свердловской области.

Первой актуальной темой для вебинара стали новые изменения в законодательстве в сфере туризма 2021-2022: нормативы, вступающие в силу в ближайшее время.

Специалисты высоко оценили выбор темы и выступление известного спикера и признанного профессионала Георгия Мохова, генерального директора юридического агентства «Персона Грата», председателя правового комитета Российского Союза Туриндустрии и Бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере туризма.

Второй не менее полезной темой были выбраны вопросы продвижения услуг для сферы туризма и гостеприимства в сети «Интернет».

Спикером Натальей Мельниковой, доцентом, коммуникатором, директором ООО «Лаборатория информации и коммуникации», специалистом в сфере продвижения и маркетинга, были представлены актуальная аналитика по поведению потребителей в интернете за последний год, основные тренды продвижения, а также кейсы по использованию социальных медиа.