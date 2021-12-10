Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 10:03

Профессионалы сферы туризма и гостеприимства Свердловской области приняли участие в бесплатных вебинарах

7-8 декабря Центр развития туризма Свердловской области провел серию бесплатных вебинаров для сферы туризма и гостеприимства, направленных на продвижение туристских продуктов региона.
КомментироватьОставить комментарий(0)
Центр развития туризма Свердловской области провел серию бесплатных вебинаров, направленных на продвижение туристских продуктов региона

Центр развития туризма Свердловской области провел серию бесплатных вебинаров, направленных на продвижение туристских продуктов региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мероприятиях приняли участие более 100 специалистов туриндустрии Свердловской области.

Первой актуальной темой для вебинара стали новые изменения в законодательстве в сфере туризма 2021-2022: нормативы, вступающие в силу в ближайшее время.

Специалисты высоко оценили выбор темы и выступление известного спикера и признанного профессионала Георгия Мохова, генерального директора юридического агентства «Персона Грата», председателя правового комитета Российского Союза Туриндустрии и Бизнес-омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере туризма.

Второй не менее полезной темой были выбраны вопросы продвижения услуг для сферы туризма и гостеприимства в сети «Интернет».

Спикером Натальей Мельниковой, доцентом, коммуникатором, директором ООО «Лаборатория информации и коммуникации», специалистом в сфере продвижения и маркетинга, были представлены актуальная аналитика по поведению потребителей в интернете за последний год, основные тренды продвижения, а также кейсы по использованию социальных медиа.