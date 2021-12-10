В Первоуральске тиктокеры дрифтовали на «Жигулях» и перевернулись

Заезд продолжался около минуты. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

В Первоуральске двое молодых людей устроили опасный заезд на отечественных «Жигулях». Они снимали все происходящее на камеру и выложили ролик в TikTok. Видеозапись опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Один из парней вел машину и дрифтовал, а другой находился рядом на пассажирском сидении. Оба молодых человека громко кричали от удовольствия.

- Суета! – кричал один из них.

Заезд продолжался около минуты. Затем «Жигули» перевернулись. Однако парни этому еще больше обрадовались. Они со смехом вылезли из отечественной легковушки.

- Перевернулись! Я застрял! Я сделал это! – кричал один из тиктокеров.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что молодым любителям экстрима может грозить только штраф за непристегнутые ремни безопасности.

- Тем, кто в погоне за просмотрами и лайками, устраивает подобное, следует задуматься о возможных последствиях своих действий. А последствия могут быть трагичными, и тогда ответственность они понесут, предусмотренную административным или уголовным кодексом. Это в случае, если от действий этих лиц пострадают или погибнут люди, или будет причинен ущерб имуществу других граждан, - заявили там.

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