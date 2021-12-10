В Краснотурьинске прокуратура выбила квартиры для 49 сирот

Сироты получили долгожданное жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Краснотурьинск Свердловской области 49 сирот получили законные квартиры от государства только после вмешательства прокуратуры, сотрудники которой обратились в суд.

Проверку организовали после того, как 25-летний воспитанник детского дома рассказал, что с 17 лет вынужден снимать квартиру, так как государство не торопилось передать ему квартиру. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Прокуратура подала иск к Министерству строительства и развития инфраструктуры региона и Фонду жилищного строительства Свердловской области. Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора.

После этого еще 48 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Краснотурьинске.