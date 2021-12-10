Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 9:12

В Краснотурьинске прокуратура выбила квартиры для 49 сирот

Власть не спешила обеспечивать жильем граждан, вынужденных снимать квартиры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сироты получили долгожданное жилье

Сироты получили долгожданное жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Краснотурьинск Свердловской области 49 сирот получили законные квартиры от государства только после вмешательства прокуратуры, сотрудники которой обратились в суд.

Проверку организовали после того, как 25-летний воспитанник детского дома рассказал, что с 17 лет вынужден снимать квартиру, так как государство не торопилось передать ему квартиру. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Прокуратура подала иск к Министерству строительства и развития инфраструктуры региона и Фонду жилищного строительства Свердловской области. Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора.

После этого еще 48 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Краснотурьинске.