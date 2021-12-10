В Свердловской области снова похолодает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Свердловской области, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, ожидается умеренно морозная погода. В ночное время, 11 декабря, столбики термометров покажут -16,-21 градуса, 12 декабря от -10 до -15, в низинах до -20 градусов. Днем и в субботу и в воскресенье прогнозируется от -7 до -12 градусов.

- Антициклон уходит на Казахстан, а на Урал с южным ветром поступила порция теплого воздуха и снега. Это ненадолго. Новый антициклон, уже не такой холодный, как предыдущий, в ближайшие дни переместится с северо-западных районов ЕТ России ближе к Уралу, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели под влиянием этого антициклона ожидается умеренно морозная погода.

С 13 по 16 декабря ожидается ночью -9,-15 градусов, на севере Свердловской области до -20 градусов, днем -4,-9 градусов, на севере до -15 градусов. В южной половине Свердловской области в этот период существенных осадков не ожидается, снег вероятен, в основном, на севере региона.