ЦИК предложила кандидата на пост главы свердловского Избиркома

В еще действующем составе комиссии Клименко занимает пост заместителя председателя Избиркома. Фото: сайт Избиркома Свердловской области

Центральная избирательная комиссия России предложила на пост председателя свердловского Избиркома Елену Клименко. Об этом сообщает региональная комиссия.

При этом в еще действующем составе комиссии она занимает пост заместителя председателя Избиркома. В Свердловской области уже сформировали новый состав избирательной комиссии. Половину членов выбрали депутаты Заксобрания, а другую половину назначил губернатор Евгений Куйвашев.

Новый состав начнет работу 16 декабря. Он будет действовать до 2026 года. Депутаты выбрали в комиссию Ирину Бастрикову, предложенную ЦИК, Антона Безденежных от ЛДПР, Ирину Виноградову от партии «Новые люди» и Игоря Буртова от «Партии роста». Также в новый состав вошли Сергей Голубев от КПРФ», Константин Юферев от «Единой России» и Анна Салангина от «Справедливой России».

Куйвашев назначил в комиссию Анну Абсалямову, Игоря Рузакова, Елену Клименко, Алексея Галяутдинова, Владимира Попова, Надежду Саенко и Андрея Степанченко.

Дата первого заседания нового состава, на котором выберут председателя, его заместителя и секретаря, пока не определена. Однако оно может пройти уже 17 декабря.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка