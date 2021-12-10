В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 663 человека

Ситуация с коронавирусом на Среднем Урале остается тяжелой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 663 человека, 102 из них проживают в столице Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Бисерти, ЗАТО Свободный, Волчанске, Ревде, Красноуральске, Нижней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Богдановиче и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 186 106 человек, из которых у 161 558 человек диагноз сняли. За сутки врачи выписали из клиник 461 человека.

Сейчас состояние 640 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 410 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 332 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвержден еще 31 новый случай смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 755 человек.