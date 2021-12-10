Водителю сделали трепанацию после жуткого ДТП под Нижним Тагилом

Водитель длинномера объяснил, что перевозил крупногабаритный груз в Верхнюю Салду. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

На трассе Нижний Тагил - Нижняя Салда произошло лобовое столкновение Hyundai Solaris с длинномером со встречной машиной «МАЗ». 71-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы. Ему пришлось делать трепанацию черепа, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- 71-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, следуя со стороны города Верхняя Салда в сторону Нижнего Тагила на 18 километре автодороги не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу встречного движения, - говорится в сообщении.

За рулем Hyundai Solaris был 71-летний пенсионер. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Там легковушка и столкнулась с длинномером. ДТП произошло 9 декабря около 11:00. Водителя Hyundai Solaris с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и рваной раной правого уха доставили в больницу.

Сотрудник Госавтоинспекции, которые работают на месте аварии, установили, что в легковушке сработали подушки безопасности. Также они выяснили, что водитель Hyundai Solaris был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель длинномера попытался уйти от столкновения, но «МАЗ» начало заносить из стороны в сторону. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

При этом 71-летний мужчина, который управлял легковушкой, имел 47 лет стажа вождения. За 2021 год он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Эти нарушения были связаны с превышением скоростного режима.

Водитель длинномера объяснил, что перевозил крупногабаритный груз в Верхнюю Салду. Сам он является жителем Екатеринбурга. Мужчина рассказал, что поздно заметил легковушку, которая ехала к нему навстречу. Он попытался уйти от столкновения, но «МАЗ» начало заносить из стороны в сторону.

Сотрудники ГИБДД проверили сопроводительную документацию водителя «МАЗ» и установили, что он уехал в рейс без путевого листа. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Сотрудники ГИБДД проверили сопроводительную документацию водителя «МАЗ» и установили, что он уехал в рейс без путевого листа. На него составили за это административный протокол. Стаж вождения водителя длинномера составляет 27 лет. На момент ДТП был трезв. По факту аварии проводится расследование.

Стаж вождения водителя длинномера составляет 27 лет. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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