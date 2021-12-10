Предприятия Тагила выбрасывают в атмосферу 44 тысячи тонн углекислого газа

Выбросы на предприятиях Нижнего Тагила
Фото: Лев ИСТОМИН
Промышленные предприятия Нижнего Тагила за год выбрасывают в атмосферу 44 тонн углекислого газа. Такие данные приводит издание TagilCity.ru со ссылкой на реестр объектов.
Около 70% антропогенных выбросов, куда входит и углекислый газ, приходятся на металлургическую промышленность. Концентрация углекислого газа выросла почти в 2 раза после появления промышленности.
Парниковый эффект, в свою очередь, провоцирует ускорение процесса глобального потепления. Из-за этого в 2015 году страны подписали Парижское соглашение для удержания прироста глобальной средней температуры в пределах двух градусов. Для этого страны-участники соглашения принимают усилия для снижения выбросов парниковых газов.
В России подготовили стратегию долгосрочного развития с низкими выбросами парниковых газов до 2025 года.