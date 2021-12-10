В Новоуральске росгвардейцы задержали рецидивиста, укравшего сумку с продуктами у пенсионера

Пенсионер поблагодарил сотрудников Росгвардии за отзывчивость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, выхватившего сумку с продуктами и кошельком у пенсионера. Мужчину застали неподалеку от места, где он напал на дедушку.

- Следовавшей по маршруту патрулирования группе задержания по радиосвязи поступило сообщение о том, что возле подъезда дома на улице Победы у пожилого мужчины похитили сумку, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Сотрудники незамедлительно прибыли по указанному адресу, где к ним обратился 69-летний пенсионер и пояснил, что несколькими минутами ранее он следовал к себе домой и неизвестный ему молодой человек похитил у него сумку.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Сотрудники Росгвардии передали задержанного прибывшему наряду патрульно-постовой службы. На мужчину завели уголовное дело.

Похищенное изъяли и вернули дедушке. Пенсионер поблагодарил сотрудников Росгвардии за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде.