Уральские туристы чаще всего летают в Турцию

Международный пассажиропоток Кольцово увеличился более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские таможенники подсчитали, куда чаще всего летают туристы из нашего региона. Оказалось, что уральцы чаще всего выбирают Турцию. В эту страну летают трое из пяти международных туристов.

- За год количество авиапассажиров в эту страну увеличилось в 20 раз, но так и не достигло показателей доковидного 2019 года. Следующими любимыми направлениями оказались Узбекистан и Таджикистан (по 8% от общего количества международных пассажиров). Количество пассажиров в эти среднеазиатские страны достигло показателей 2019 года, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Наибольший рост пассажиропотока отмечается в страны, ранее закрытые для российских туристов - Египет и Кипр. Интересно, что, несмотря на более позднее по сравнению с Кипром возобновление авиасообщения, пассажиропоток в Египет уже на треть больше.

Всего в 2021 году международный пассажиропоток Кольцово достиг миллиона туристов и увеличился более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Также в Уральском таможенном управлении рассказали, сколько нарушений с начала года было зафиксировано в Кольцово. По их данным, кольцовские таможенники пресекли 653 попытки нарушения таможенных правил. Чаще всего пассажиры забывают письменно декларировать товары не для личного пользования и не соблюдают запреты и ограничения, в том числе пренебрегают нормами провоза табака и алкогольной продукции, холодного оружия и наличной валюты.