Вместо оленей – паровоз: сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 13 декабря

Паровоз в Устюге Фото: пресс-служба РЖД, Иван Шаповалов

Передвижную резиденцию зимнего волшебника в столицу Урала доставит украшенный новогодними огнями паровоз: локомотив серии П36, который за лампасы на боках называют «генералом».

В составе специального поезда, подготовленного Российскими железными дорогами, несколько празднично оформленных вагонов. Часть из них открыта для свободного посещения: ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера. Главный гость из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон, чтобы поздравить встречающих поезд уральцев с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Кроме того, бесплатная праздничная программа с участием артистов и аниматоров будет организована на территории вокзального комплекса. Она начнется за полчаса до прибытия поезда и продлится до 18 часов. Окунуться в атмосферу зимней сказки помогут новогодние композиции в исполнении популярных творческих коллективов города. На платформе будет устроена ярмарка, игровые площадки для детей. Можно будет сделать фотографии с северным оленем или на фоне праздничного паровоза.

Отдельная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты. Она включает участие в играх и квестах в поезде, чаепитие и общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок.

Учитывая действующие противоэпидемические ограничения, доступ на перрон и в вагоны передвижной резиденции для лиц старше 18 лет будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, сказочный поезд Деда Мороза отправился в путешествие из Великого Устюга. Он будет находиться в пути 41 день и сделает остановки более чем в 30 городах, проехав в общей сложности 13 тыс. километров. Финиширует проект в канун Старого Нового года.