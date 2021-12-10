Госдеп США раскритиковал Екатеринбург

Также замгоссекретаря США намекнула, что в Екатеринбурге проблемы со свободой выбора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате раскритиковала Екатеринбург. В своей речи она говорила о том, что Украина хочет быть похожа на Европу, а не на столицу Урала.

- Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург Во всяком случае, как они выглядят сейчас. То есть, чтобы люди могли иметь хороший уровень жизни, свободу выбора, - заявила Нуланд.

Это заявление замгоссекретаря сделал 9 декабря. Видимо, она ошиблась и решила, что Свердловск и Екатеринбург – это два разных города, которые одновременно существуют.

Ранее, в 2019 году, телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург городом бесов. Он заявил, что по столице Урала ходят потомки бесов, которые 100 лет назад расстреляли семью российского императора Николая Второго, а в 1930 году взорвали собор святой Екатерины на главной площади.

При этом Екатеринбург чаще всего критикуют из-за «Ельцин Центра». Во время выступления на «Ночи музыки» в 2021 году экс-фронтмен группы «Агата Кристи» обвинил сотрудников и представителей «Ельцин Центра» в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества. В свою очередь Олег Газманов поддержал Самойлова и заявил, что закрыл бы «Ельцин Центр».

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