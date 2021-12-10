«Кот мурлыкал, покидая салон красоты»: жители Екатеринбурга украшают питомцев к Новому году

Минимальная цена за то, чтобы приклеить стразы питомцу и подкрасить его ушки начинается от 250 рублей. Фото: соцсети.

В Екатеринбурге набирает популярность креативное окрашивание питомцев. Теперь, помимо процедур по уходу, выстригания причудливых узоров на шерстке, грумеры находят новые способы удивить владельца.

Новый подход к образу питомца и окрашивание предлагают в студии Funky dogs, которая открылась в октябре этого года. Владельцы кошечек и собачек – частые гости подобных мест. Грумер студии Матвей рассказал «КП-Екатеринбург», как реагируют посетители и сколько стоит такое преображение.

- Конечно, креативный груминг не сильно раскручен, до нас это только-только это направление дошло. В Москве, например, это направление намного популярнее, - говорит мастер. - В целом, люди просят новые решения и мы предлагаем окрашивание, чтобы питомец смотрелся по-новому. Цена зависит от масштабов работы, сложности и размера кошки или собаки.

Если в работе грумеру придется делать сложные узоры на шерстке, подкрашивать ее, то цены на эту услугу будут около 1 500 – 2 000 рублей. Фото: соцсети.

Минимальная цена за то, чтобы приклеить стразы питомцу и подкрасить его ушки начинается от 250 рублей. Если в работе грумеру придется делать сложные узоры на шерстке, подкрашивать ее, то цены на эту услугу будут около 1 500 – 2 000 рублей. Кстати, краска эта абсолютно безопасна для питомца и его владельца.

- Мы красим животных специальной, корейской краской. В ее составе нет аммиака, химических средств и вредных компонентов. Краска не вызывает аллергии и сделана на натуральных, фруктовых красителях. То есть, если животное будет вылизывать окрашенную шерсть, то не отравится, - рассказал Матвей.

Не все горожане реагируют позитивно на такое преображение. Порой прохожие, увидев йоркширского терьера с розовыми полосками на спине, вслух критикуют владельцев собачки, полагая, что такое креатив – издевательство.

Краска совершенно безвредна. Фото: соцсети.

Но хозяева и четвероногие посетители очень признательны мастеру за уход и преображение.

- Краска совершенно безвредна. Кот даже мурлыкал, покидая салон красоты, - рассказывает хозяйка кота Лина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге ищут собаку, которая сбежала от грумера во время стрижки. За возврат пса хозяева обещают 30 тысяч рублей. (Подробнее)