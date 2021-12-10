Уралец доверился лжесотруднику ФСБ и подарил мошенникам 900 тысяч рублей

Мужчина оформил два кредита и перевел деньги мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 40-летний местный житель доверился лжесотруднику ФСБ и перевел мошенника 919 тысяч рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Потерпевший пояснил, что ему позвонил неизвестный, представившись специалистом финансового отдела ПАО «Сбербанк», сообщил, что на его имя в данное время кто - то пытается оформить кредит. После этого, лжесотрудник «Сбербанка» сказал, что сейчас с ним свяжется сотрудник ФСБ, - говорится в сообщении.

Мужчине позже позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы. Он сообщил, что на имя жителя Верхней Пышмы кто-то якобы пытается оформить кредит. Также лжесотрудник заявил, что данные мужчины могли попасть к мошенникам от сотрудников банка.

Затем лжесотрудник ФСБ дал инструкции мужчине, что ему делать дальше. Потерпевший, следуя указаниям, зашел в мобильное приложение в «Сбербанк Онлайн» и оформил максимальный кредит. После этого 40-летний житель Верхней Пышмы снял деньги и хотел их перевести мошенникам на «страховой счет». Тогда мошенники предложили перевести деньги по бесконтактной оплате «Мир Пэй». Мужчина отправил деньги злоумышленникам.

Однако мошенники не остановились и сообщили, что у его карты есть еще кредитный потенциал на 170 тысяч рублей. Мужчина оформил кредит и снова перевел деньги. Тогда злоумышленники предложили ему сходить в другие банки и оформить еще кредиты на максимальные суммы. Житель Верхней Пышмы получил отказ от банков и только потом понял, что его обманули. Он обратился в полицию.

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