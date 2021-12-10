Из-за сильного снегопада в Перми самолет из Санкт-Петербурга отправили в Кольцово

Самолет отправили в Кольцово из-за непогоды в Перми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сильного снегопада самолет авиакомпании «Россия», летевший в Пермь, отправили в Кольцово. В Екатеринбурге посадили воздушное судно направляющееся из Санкт-Петербурга. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

- 10 декабря 2021 года в связи с обильным снегопадом аэропорт Перми был закрыт для приема и выпуска воздушных судов, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Также там отметили, что на вылет задерживается пять воздушных судов – в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные воды.

Пермская и Свердловская транспортная прокуратура контролирует оказание представителями авиакомпаний услуг для пассажиров.