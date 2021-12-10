На стройке у «Екатеринбург-Экспо» произошел пожар

Фото: telegram- канал Екатеринбург ЧП/ДТП

На стройке у «Екатеринбург-Экспо» утром, 10 декабря, произошел пожар. Огонь вспыхнул на цокольном этаже общежития.

- В 09:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, Александровский бульвар. Пострадавших в результате пожара нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади в 12 квадратным метров. Потушить его смогли работники подрядной организации первичными средствами по прибытия пожарных подразделений.

Как добавили в пресс-службе «Синара-Девелопмент», занимающейся застройкой в этом районе, возгорание произошло на строительной площадке Универсиады-2023. Горел мусорный контейнер. В компании отметили, что будет проведено служебное расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, ночью из-за пожара в квартире девятиэтажного дома на ЖБИ из здания эвакуировались 10 человек. Огонь повредил отделку помещения и домашнее имущество.