В парке Маяковского откроют арт-объект, посвященный свободе поэтического слова

Презентация объекта и чтения пройдут в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского фестиваль «ЧО» представит арт- объект посвященный свободе поэтического слова - «Трибуну поэта» художника Эдуарда Кубенского. Он была придуман им в 2013 году для размещения перед Библиотекой имени Белинского, однако по техническим причинам там так и не появился.

Презентация арт-объекта пройдет в парке Маяковского в среду, 15 декабря, в 11:00. После того, как Эдуард Кубенский и организаторы фестиваля расскажут об объекте, известные горожане, в том числе поэт Наум Блик выйдут, чтобы прочитать стихи. В чтениях смогут принять участие и все присутствующие.

Место презентации Фото: организаторы

Напомним, паблик-арт фестиваль «ЧО» стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив. Команда получит больше трех миллионов рублей на развитие проекта.