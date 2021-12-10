В Екатеринбурге к плановой помощи вернулись отделения трех больниц

Перепрофилированные под ковидные госпитали отделения возвращаются к плановой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снижается количество поступающих в больницы с коронавирусом, поэтому медучреждения возвращаются к работе с профильными пациентами. Так, к плановой помощи возвращаются терапевтический корпус ГКБ №14, паллиативное отделение ЦГБ №2 и психоневрологический корпус Госпиталя для ветеранов войн.

В ГКБ №14 для профильных пациентов подготовлено 119 стационарных коек из них 15 реанимационных. В Госпитале ветеранов войн - 460 коек.

В ЦГБ №2 под патронажем паллиативного отделения больницы находится порядка 300 пациентов. Они смогут попасть в отделение после санобработки и небольшого ремонта.

Отметим, что в ЦГБ №2 за неполные полгода пролечены более 700 человек, в Госпитале для ветеранов войн оказали медицинскую помощь более чем 15 тысячам пациентов, в числе которых есть абсолютно уникальные случаи. Так в 2020 году медицинский персонал смог выходить 104-летнюю пациентку, а в ноябре 2021 года 101-летнюю.