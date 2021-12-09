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Общество9 декабря 2021 20:53

В Екатеринбурге внедрили программу послеродовой реабилитации женщин

Она будет направлена на пациенток с проблемами мышц малого таза
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Продолжительность реабилитации – 10 сеансов. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Продолжительность реабилитации – 10 сеансов. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

В клиническом перинатальном центре Екатеринбурга внедрили программу послеродовой реабилитации женщин. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области она будет направлена на пациенток с повреждениями тазового дна после рождения ребенка.

- Продолжительность реабилитации – 10 сеансов. Далее мы подбираем для женщины тренажер, который оптимально подходит именно для нее, а затем проводим периодические профилактические осмотры. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, - рассказала врач Виктория Глухова.

Профильный кабинет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Во время лечения у пациенток мышцы приходят в тонус, улучшается кровоснабжение и прекращается недержание.