Огонь распространился на площади 117 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Березовском вспыхнул крупный пожар в недостроенном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площади 117 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 17:52, на место оперативно приехали пожарные, и в 17:58 огонь уже был потушен. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:23.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в региональном МЧС.

Напомним, что в Первоуральске загорелся частный дом, в результате пожара погиб мужчина. Несчастный случай произошел на улице Фрунзе №60. Причины пожара устанавливаются. В региональном СК пояснили, что по факту пожара проводится проверка, а предварительно смерть мужчины не носит криминальный характер.