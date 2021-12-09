В Екатеринбурге пройдет массовый пикет против QR-кодов

12 декабря в России отмечают День Конституции. Фото: Ульяна Борисова

В Екатеринбурге пройдет согласованный массовый пикет против QR-кодов. Об этом сообщает блогер Ульяна Борисова.

Организаторы акции утверждают, что их цель – привлечь, как можно людей к защите основ Конституционного строя России. Они хотят, чтобы каждый гражданин страны мог посещать торговые центры, рестораны, кинотеатры, а также салоны красоты без предъявления QR-кодов и других документов.

- Они хотят «привлечения общественного внимания к проблеме сегрегации, дискриминации, давления, оказываемого на людей, принявших осознанное решение об отказе от принудительной вакцинации любыми веществами.

Напомним, что 12 декабря в России отмечают День Конституции. В эту дату в Екатеринбурге пройдут три согласованных пикета, посвященные сохранению зеленых зон в городе, правам человека, а также QR-кодам.