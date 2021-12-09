На Свердловской железной дороге появятся новые туристические маршруты

Будет увеличено количество рейсов на «Императорский маршрут» до Алапаевска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на Свердловской железной дороге появятся новые пригородные поезда на туристических направлениях. Как сообщает СвЖД маршруты стартуют летом.

Во время тура выходного дня «Оленьи ручьи» будут курсировать современные пригородные поезда «Орлан». Желающие в праздничные и выходные дни смогут отправиться из Екатеринбурга рано утром и вернуться обратно только вечером.

- Также на летний период будет назначена дополнительная пара скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский, - рассказали в СвЖД.

Будет увеличено количество рейсов на «Императорский маршрут» до Алапаевска. Всего в новом расписании будут курсировать 386 пригородных поездов, в том числе 44 «Ласточки» и 34 «летних».