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Общество9 декабря 2021 17:23

В Нижнем Тагиле на всю ночь закроют железнодорожный переезд на Балакинской

Перекрытие произойдет с 10 по 11 декабря
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Путейцы будут проводить плановые технические мероприятия.

Путейцы будут проводить плановые технические мероприятия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 10 декабря 23:00 по 11 декабря 3:00 закроют железнодорожный переезд на Балакинской. Как сообщает «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Нижнетагильского региона СвЖД Наталья Устинова, путейцы будут проводить плановые технические мероприятия.

- Мы уже согласовали перекрытие с городской администрацией, - добавила Наталья Устинова.

Напомним, что две электрички, соединяющие Екатеринбург и Нижний Тагил, изменят маршруты с 12 декабря. В Минтрансе уточнили, что приняли решение об изменении маршрутов на основе аналитики пассажиропотока, которая проводилась совместно со Свердловской пригородной компанией. При этом, если появится необходимость, маршруты могут пересмотреть и увеличить их протяженность или изменить частоту курсирования.