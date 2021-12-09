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Происшествия9 декабря 2021 17:00

В Новоуральске водитель наехал на нарушителя ПДД во время дорожного конфликта

Сначала двое мужчин говорили на повышенных тонах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина, в машине которого был видеорегистратор, поругался с владельцем внедорожника Toyota

Мужчина, в машине которого был видеорегистратор, поругался с владельцем внедорожника Toyota

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске принципиальный водитель наехал на нарушителя ПДД во время дорожного конфликта. Мужчина, в машине которого был видеорегистратор, поругался с владельцем внедорожника Toyota, последний создал аварийную ситуацию, попытавшись повернуть на главную дорогу под прикрытием пешехода, но не успел, за что ему посигналили несколько раз. Об этом сообщает паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

После этого водитель иномарки начал преследовать своего «обидчика», несколько раз подрезав его, тем самым вновь создавая аварийную ситуацию. Остановившись на светофоре, владелец Toyota вышел из машины.

После короткого диалога на повышенных тонах мужчина уже собирался снова сесть в машину, но неожиданно другой водитель нажал педаль газа и наехал на своего оппонента, к счастью, его скорость была небольшой, и видимых повреждений пострадавший не получил. Чем закончился их конфликт, неизвестно.