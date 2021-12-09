Движение по дороге Екатеринбург-Казань откроется в 2024 году

Строительство трассы позволит создать новые рабочие места. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга откроется в 2024 году. Как сообщает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, подготовка к строительству начнется зимой 2021.

- Госкомпания «Автодор», которой поручено реализовывать данный проект, заканчивает детальную разработку документации по планировке территории своего отрезка продолжения М-12, - рассказали в компании.

На данным момент уже завершены предпроектные работы, в конце 2021 года будут подведены итоги конкурсных процедур по трем этапам строительства. Протяженность четырехполосной платной дороги составить 275 километров.

Строительство трассы позволит создать новые рабочие места: на этапе строительства будет создано 133 тысяч рабочих мест, а на этапе эксплуатации – около 120 тысяч.