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Общество9 декабря 2021 17:01

Движение по дороге Екатеринбург-Казань откроется в 2024 году

Подготовка к строительству трассы начнется зимой 2021
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Строительство трассы позволит создать новые рабочие места.

Строительство трассы позволит создать новые рабочие места.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга откроется в 2024 году. Как сообщает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, подготовка к строительству начнется зимой 2021.

- Госкомпания «Автодор», которой поручено реализовывать данный проект, заканчивает детальную разработку документации по планировке территории своего отрезка продолжения М-12, - рассказали в компании.

На данным момент уже завершены предпроектные работы, в конце 2021 года будут подведены итоги конкурсных процедур по трем этапам строительства. Протяженность четырехполосной платной дороги составить 275 километров.

Строительство трассы позволит создать новые рабочие места: на этапе строительства будет создано 133 тысяч рабочих мест, а на этапе эксплуатации – около 120 тысяч.