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Общество9 декабря 2021 16:18

В школах Свердловской области каникулы могут начаться раньше срока из-за коронавируса

Власти региона прорабатывают этот вопрос
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Власти региона прорабатывают этот вопрос, но не обещают, что такая мера будет введена

Власти региона прорабатывают этот вопрос, но не обещают, что такая мера будет введена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области новогодние каникулы у школьников могут начаться раньше положенного срока из-за непростой эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Власти региона прорабатывают этот вопрос, но не обещают, что такая мера будет введена.

- Сегодня такой необходимости мы не видим. Не могу исключить, что каникулы начнутся на несколько дней раньше. Но точно об этом можно будет сказать через неделю, может быть через дней десять, - заявил на брифинге оперштаба заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее стало известно, что в Свердловской области власти смягчили коронавирусные ограничения, теперь несовершеннолетние без QR-кода смогут спокойно посещать торговые центры без сопровождения родителей. Подобные меры в регионе ввели с 30 октября, и первыми возмутились иногородние студенты, которые обучались в техникумах и колледжах.