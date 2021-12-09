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Общество9 декабря 2021 15:41

Екатеринбуржец украл квадрокоптер из магазина электроники

Полицейские искали злоумышленника почти полгода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Магазин оценил стоимость ущерба в 5.5 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Магазин оценил стоимость ущерба в 5.5 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 46-летнего мужчину, который вынес квадрокоптер из магазина техники и электроники. Злоумышленник украл гаджет из торгового павильона в Пионерском микрорайоне еще в июне этого года, тогда он убедился, что персонал в зале за ним не наблюдает, после чего схватил с прилавка дрон и сбежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили кассира и сотрудников магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. Поймать его удалось только в начале декабря, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что мужчина нигде не работает, ранее он уже был судим. Магазин оценил стоимость ущерба в 5.5 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде.