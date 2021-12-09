В Екатеринбурге нашли точку, где продавали запрещенные сыры и мясо

Товары были привезены из Италии. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В Екатеринбурге 9 декабря нашли точку на улице Красноармейская, где незаконно продавали 110 килограмм мясной (колбаса, хамон) и 175,06 килограммов молочной (сыр) продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор по Свердловской области.

Товары были привезены из Италии, Франции, Польши и Испании. Ввоз продуктов из этих стран в Россию запрещен с 6 августа 2014 года.

Инспекторы выявили продукцию неизвестного происхождения. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

- Кроме того, инспекторы выявили продукцию неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы, - рассказали в Россельхознадзоре.

Продукция снята с продажи и уничтожена. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

Эти товары небезопасны и могут содержать вредных для человека паразитов. Продукция снята с продажи и уничтожена, на владельца торговой точки составлен административный протокол.