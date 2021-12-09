Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге после капитального ремонта открылось травматолого-ортопедическое отделение ОДКБ, медицинское учреждение не могло принимать пациентов в течение полугода. При этом большую часть необходимого оборудования закупил фонд святой Екатерины.

- Мы с вами находимся в красивом и удобном травматологическом отделении, где маленькие пациенты получают квалифицированную помощь. Конечно же, очень важно, в каких условиях им оказывается эта помощь. Уверена, что сотрудники с удовольствием трудятся в этих стенах, - заявила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Известно, что за год через стены травматологии проходят порядка шестисот пациентов. Также сюда поступают дети и подростки с самыми сложными случаями сколиоза и косолапости.

- Соглашение о сотрудничестве между Фондом святой Екатерины и ОДКБ было подписано в 2018 году. За это время было реализовано много совместных проектов, в том числе и подписано соглашение о строительстве пансионата долечивания и реабилитации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фонда Святой Екатерины.

Специалисты заявляют, что обновленное помещение отвечает всем современным требованиям медицины.