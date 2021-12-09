В начале 2022 года в Свердловскую область поступит первая партия вакцины «Спутник М»

Пока неизвестно, как будет организован этот процесс, и будет ли вакцинация обязательной для всех школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в начале 2022 года поступит вакцина «Спутник М», которая предназначена для прививки от коронавируса для несовершеннолетних. Однако заместитель губернатора Павел Креков уточнил, что пока у властей региона нет никакой конкретики, и они ждут решения «федералов».

- Никаких заявок никто не отправлял, так как их еще никто не собирал. Я могу только процитировать федеральные источники, в которых указано, что она придет в начале следующего года, другой информации нет, - рассказал на брифинге оперштаба Павел Креков.

Также пока неизвестно, как будет организован этот процесс, и будет ли вакцинация обязательной для всех школьников. Ранее стало известно, что свердловские власти разрешили несовершеннолетним ходить в торговые центры без сопровождения родителей.